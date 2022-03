Meterhoch türmen sich Wohnwagen, Bäume und Schrott an einer Brücke über der Ahr in Altenahr.

Berg (dpa/lrs) - Betroffene der Flutkatastrophe im Ahrtal sollen mit einem neuen Angebot auf Facebook gebündelt an Informationen kommen. Dazu haben sich die Aufsicht- und Dienstleistungsdirektion Rheinland-Pfalz, die Handwerkskammer Koblenz, die Architektenkammer Rheinland-Pfalz sowie die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) und der Helfer-Stab zu einem Bündnis zusammengeschlossen. Das Angebot unter dem Motto "Wir sind dAHR! - Informationsbündnis Wiederaufbau" soll vom 4. April an auf Facebook abrufbar sein, wie der Helfer-Stab am Montag in Berg (Landkreis Ahrweiler) mitteilte.

"Die Rolle der sozialen Medien ist im Wiederaufbau nicht zu unterschätzen", sagte Missy Motown vom Helfer-Stab. "Schon in der freiwilligen Fluthilfe ist dort unendlich viel passiert: So viel freiwillige Hilfe hat sich über Facebook und Co. organisiert und hat im Ahrtal Unglaubliches geleistet."

Helfer-Stab