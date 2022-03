Ein Pfefferspray-Angriff eines Ladendiebes hat in einem Einkaufszentrum in Friedrichsdorf zu einem Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr geführt. Es gab mehrere Verletzte. Das Gebäude im Hochtaunuskreis musste am Dienstag kurzzeitig geräumt und gelüftet werden, nachdem ein Ladendieb die Mitarbeiterin einer Drogerie besprüht und leicht verletzt hatte, wie die Polizei am Abend mitteilte. Sieben weitere Menschen, die mit der Pfefferspraywolke in Berührung gekommen waren, erlitten den Angaben zufolge Augen- und Lungenreizungen. Vier von ihnen kamen demnach in ein Krankenhaus.