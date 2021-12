Welche Rolle spielen Bakterien im Darm bei chronischen Krankheiten wie Morbus Crohn oder der Krebsentstehung? Dieser Frage geht Prof. Dirk Haller in seiner Forschung nach. Bei der "Robert Mayer Lecture" am 15. Februar um 19.30 Uhr spricht der Professor für Ernährung und Immunologie der Technischen Universität München über "Wir sind nicht allein. Wie Mikroben im Darm unser Leben beeinflussen". Im Kurs "Vesper mal anders!" erhalten Familien Impulse für mehr Abwechslung beim Kochen und Backen. Die passenden Rezepte dafür gibt es direkt an die Hand. Gemeinsam backen Eltern mit ihren Kindern in der Experimentierküche frische Brötchen aus selbst gemahlenem Mehl. Mit Aufstrichen aus Hülsenfrüchten wird daraus eine gesunde Mahlzeit. Die Kurse sind für Familien mit Kindern ab sechs Jahren konzipiert, insgesamt gibt es drei Termine à zwei Stunden am 4. Februar, 26. März und 30. April. Weitere Infos: www.experimenta.science (bfk)