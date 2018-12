Einwohner: 2896

Gemarkungsfläche: 837 ha

Höhenlage: 219 m über NN

Ortsteile: Unterschwarzach (2289 Einw.), Oberschwarzach (607)

Geschichte: Das "b" des beide Ortsteile durchfließenden Schwarzbachs fiel weg und zum Vorschein kam Schwarzach, 1143 erstmals in einer Urkunde erwähnt. Am Schwarzbach liegt auch die Wasserburg, im 14. Jahrhundert erbaut und seit 1834 Forstamt. Schwarzach ist auf dem Weg zum "Inklusiven Mehrgenerationendorf der Zukunft" - fast ein Fünftel der Bevölkerung sind Menschen mit Behinderung. Der höher gelegene und bewaldete Norden Schwarzachs gehört zum Sandstein-Odenwald, der tiefer gelegene Süden mit Löß- und Lehmschichtverhüllung zum Kraichgau.

Ausflugstipps: Die Sinne reizen und in Bewegung bleiben kann man in Schwarzach in vielfältiger Weise (auch mit Handicap): Bewegungs- und Begegnungsanlage "alla hopp!", Sinnesgarten der Johannes Diakonie, Wildpark Schwarzach mit Tierarten von Gans bis Zebra, beheiztes Freibad und rollstuhltaugliche Spazierwege. (rnz)