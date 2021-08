Vor dem Auftritt von Robert Habeck kamen noch die beiden Kandidaten der hiesigen Wahlkreise zu Wort, Isabel Steidl für Heilbronn und Lars Schweizer für den Wahlkreis Neckar/Zaber – beide noch keine 30 Jahre alt. Sie aufzustellen kann man durchaus als ein Statement dafür sehen, auf die Jugend zu setzen. Isabel Steidl hat schon Erfahrungen im Politik-Geschäft: Die Jugendgemeinderätin wurde fast übergangslos zur stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der Grünen im Heilbronner Gemeinderat. Demokratie sei mehr als nur eine Staatsform, sie sei auch ein Lebensgefühl, sagte sie, forderte angesichts der hohen Zahl von Wahlverweigerern mehr Engagement, auch für einen sozial gerechten Klimaschutz: "Zukunft wird aus Mut gemacht." Auch Lars Schweizer sieht das so, denn "Zukunft bewahren" sei kein Sonntagsspruch. Er mahnte an, dass es in jeder Krise auch darauf ankomme "wie der Mensch beschaffen ist". Keine Partei habe ein so starkes Team wie die Grünen, hier arbeite man miteinander und nicht gegeneinander. Die Zielrichtung dieser kleinen Polemik fand sich dann auch in seinem Rat an die CDU: Sie müsse sich ans Verlieren gewöhnen. (bfk)