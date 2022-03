> Zuschüsse für die Freie Szene: Das "Heilbronner Leibgerücht" um Hanne Jacobi residiert im Kulturkeller (im DGB-Haus) und erhält einen jährlichen Barzuschuss in Höhe von 2500 Euro, der Jazzclub "Cave61" erhält einen jährlichen Barzuschuss von 27.000 Euro für die Gastspiele (hat keine eigene Band). Das Kindertheater "Radelrutsch" bekommt jährlich 115.000 Euro, es spielt in der "Boxx" des Theaters Heilbronn. Die "Zigarre" in der Bahnhofsvorstadt wird mit einem Sachleistungszuschuss in Höhe von 93.500 Euro unterstützt. Selbst der Interessenkreis "Heimatgeschichte" bekommt 5000 Euro und "Heimat und Brauchtumspflege 6500 Euro. Diese Zahlen hat Erhard Jöst als Stadtrat mit entsprechendem Einblick zusammengetragen. (bfk)