Während die Lage der etablierten Hoteliers und die Pläne für ein 135-Zimmer-Haus auf dem Drei-Glocken-Gelände in aller Munde sind, ist es um das Hotelprojekt an der Mannheimer Straße still geworden. Der Gemeinderat hatte Ende 2019 entsprechende Planungen auf den Weg gebracht und mehrheitlich für das Konzept des Freudenstädter Entwicklers Orhan Tiryaki gestimmt. Doch nun liegt das Vorhaben auf Eis. "Das Projekt ist bis Ende Juni ausgesetzt", sagte Tiryaki am Mittwoch auf Anfrage. Erst im Juli würden wieder Gespräche mit einem Hotelbetreiber aufgenommen. Folglich könne es um die drei, vier Wochen dauern, bis er mehr sagen könne.

Er macht indes keinen Hehl daraus, dass die Coronapandemie alle bisherigen Kalkulationen über den Haufen geworfen hat:"Normalerweise wird davon ausgegangen, dass ein Hotel zu einem bestimmten Prozentsatz belegt ist, sodass sich Einnahmen und Pacht bestimmen lassen." Diese sonst eher festen Größen hätten sich in Unbekannte verwandelt, und es brauche eine Zeit des Beobachtens, ehe wieder verhandelt wird. web