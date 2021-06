Zitate

Nedim Korkmaz: "Freunde, achtet nicht auf meine braunen Augen und schwarzen Haare: Ich bin Asiat, Europäer und Deutscher. Ich war zehn Jahre lang Unternehmer und bin Gewerkschafter, seit ich 16 bin. Bürgernah will ich sein, auf die Menschen zugehen, will das Volk mit einbinden. Ich stehe für Veränderung: Ist Walldorf bereit dafür? Für einen völlig neuen Bürgermeister?"

Ralph Bühler: "Ich bin der Herr Bühler aus Nußloch, kein Fremder, in Walldorf bin ich seit über 20 Jahren unterwegs, hatte mein Büro in der Reiert-Straße gegenüber Ikea, in den Moscheen kennt man mich. Ich kann mit Zahlen umgehen, ich kann mit Menschen umgehen. Die Kommunen müssen gestärkt werden, wir dürfen nicht noch mehr Zuständigkeiten nach Berlin oder Brüssel abgeben."

Petra Wahl: "Ich bin seit über sieben Jahren Stadträtin, das gibt mir die Kraft und das Fachwissen, um die neue Bürgermeisterin zu werden. Außerdem gibt mir das erfahrene Team der Stadtverwaltung Rückhalt. Ich stehe für eine Politik des Gehörtwerdens und will mehr Bürgerbeteiligung erreichen, darum will ich, dass die Walldorfer Rundschau als Amtsblatt kostenlos angeboten wird".

Nicole Marmé: "Als Professorin stehe ich für Innovation, Forschung und Nachhaltigkeit. Mir kann man nichts vormachen. Ich mag Walldorf: eine echte Stadt mit vielfältigen Herausforderungen, aber klein genug, dass ich die Bürgerinnen und Bürger persönlich kennenlernen kann, das ist mir sehr wichtig. Was sie mir in über 2000 Haustürgesprächen sagten, ist mein Wahlprogramm"

Matthias Renschler: "Ich bin seit über 20 Jahren als Rechtsanwalt tätig, habe viel Erfahrung mit Gesetzen, Verordnungen und der Verwaltungsarbeit. Bürgermeister zu sein, ist für mich kein Neuland. Ich habe ein Gespür dafür, was Walldorf braucht, welche Herausforderungen angegangen werden müssen. Ich setze dabei auf die Zusammenarbeit mit den Bürgerinnen und Bürgern: Sie besitzen die Expertise."