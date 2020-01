Die Ziegelhäuser Neckarbrücke wurde am 12. Dezember 1954 nach einer Bauzeit von 17 Monaten ihrer Bestimmung übergeben. Die Spannbetonbrücke hat eine 62 Meter breite Mittelöffnung für die Schifffahrt. Der Überbau ist 10,50 Meter breit, davon entfallen 6,50 Meter auf die Fahrbahn. Ursprünglich war die Brücke für eine Tragkraft von 45 Tonnen ausgelegt, seit 2017 ist diese auf 20 Tonnen reduziert.

Eine Neckarquerung ist an dieser Stelle seit 1872 belegt, zunächst mit einer Wagenfähre. Auf Bitten der Dampfziegelei Kühner und anderer Ziegelhäuser Industriebetriebe wie der Gelatinefabrik Stoess wurde mit dem Bau einer Brücke begonnen, damit die Betriebe ihre Erzeugnisse schneller zum Bahnhof Schlierbach bringen konnten. 1913 begann der Bau der Eisenbetonträgerbrücke, am 22. März 1914 folgte die Eröffnung. Am 29. März 1945 sprengte die Wehrmacht den Übergang, als die ersten US-Panzer durch die Kleingemünder Straße rollten. Bis 1954 verbanden Fähren Ziegelhausen und Schlierbach. (tt)