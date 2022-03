Künftig Erinnerungsstätte

Die Zentralstelle soll zu einem Zentrum für Dokumentation, Forschung, Information, Erinnerung und Begegnung werden. Ein wissenschaftlicher Beirat, angesiedelt an der Außenstelle des Bundesarchivs, hat ein Zukunftskonzept entwickelt. Im Koalitionsvertrag vom Mai 2021 heißt es: "Dieses soll in den nächsten zwei Jahren um ein Umsetzungskonzept mit Rechtsform und finanzieller Ausstattung erweitert werden". Die Kosten wollen sich Land, Bund und Stadt teilen.

Wann die Umwandlung letztlich genau erfolgt, können die Beteiligten nicht sagen. Klar sei, dass dabei keine zeitliche Lücke im Übergang entstehen soll, heißt es. Ebenfalls noch nicht geklärt ist, was dann mit den Akten in Ludwigsburg passiert. Gehen diese ans Bundesarchiv in Koblenz, bleiben sie vor Ort und wie werden sie zugänglich gemacht?

Die Vorsitzende des Fördervereins, Ingrid Hönlinger (Ludwigsburg), freut sich, dass sich auch der Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung zu einer Nachfolgeeinrichtung bekennt. "Es ist gesichert, dass damit in Ludwigsburg eine Institution von bundesweiter und internationaler Strahlkraft bleibt." Die ehemalige Bundestagsabgeordnete sieht einen Schwerpunkt: "Wie findet man Gerechtigkeit nach dem Ende von Diktaturen, ist beispielsweise eine zentrale Frage."