Bürgerentscheid

Wenn die Heidelberger am 11. April über die Verlagerung des Ankunftszentrums für Geflüchtete abstimmen, sollen sie das möglichst per Briefwahl tun. Deshalb hat der Gemeindewahlausschuss am Montag beschlossen, dass im Vorfeld nicht nur die Wahlbenachrichtigung, sondern auch die Briefwahlunterlagen an alle Wahlberechtigten verschickt werden. Dadurch kann jeder ohne vorherige Antragstellung seine Stimme per Post abgeben. Der Versand erfolgt ab 15. März. Wer dennoch in einem Wahllokal abstimmen möchte, muss zwingend den zugeschickten Wahlschein und ein Ausweisdokument mitnehmen. Durch die Zusendung der Wahlscheine wird es aber nur 26 statt 97 Urnenwahlbezirke geben. (RNZ)