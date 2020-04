Am Marktplatz ist in Privatinitiative ein Gabenzaun für Menschen in Not entstanden. Foto: vaf

> Die Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe der Stadt Mannheim stehen den wohnungslosen Menschen in Mannheim weiterhin zur Verfügung. Die Fachberatungsstelle in der Holzstraße 3 ist geöffnet und zahlt auch gegenwärtig Geldleistungen aus. Auch Durchwanderer erhalten bei Bedarf ihr "Tagegeld". Damit verfügen die Wohnungslosen in Mannheim über die ihnen zustehenden Fürsorgeleistungen und können sich wie bisher mit notwendigen Lebensmitteln und Hygieneartikeln selbstständig versorgen.

> Die Übernachtungsstelle in der Bonadiesstraße steht wohnungslosen Menschen unter Berücksichtigung des Infektionsschutzes ebenfalls weiterhin zur Verfügung. Diese erhalten hier neben einer Übernachtungsmöglichkeit ein Abendessen und ein Frühstück. Weiterhin wird eine regelmäßige ärztliche Sprechstunde angeboten.

> Die Einrichtungen im ambulanten betreuten Wohnen für Wohnungslose werden gleichfalls weiter betrieben. Die Tagesstätten für Wohnungslose der freien Träger sind geschlossen, bieten aber Essen zum Mitnehmen an.

> Darüber hinaus haben mehrere Gastronomiebetriebe der Stadt Mannheim gegenüber bereits ihre Bereitschaft erklärt, Wohnungslose mit warmen Mahlzeiten zu versorgen. Ein Restaurant in der Mannheimer Oststadt beliefert nun schon das zweite Wochenende die Übernachtungsstätte mit gekochten Gerichten. Die Zutaten für die Speisen werden aus Spendenmitteln Mannheimer Bürger finanziert. Ein weiteres Café in der Mannheimer Innenstadt hat angeboten, mittags eine warme Suppe für Bedürftige bereitzustellen. In Einzelfällen erfolgt die Lebensmittelversorgung über die Ausgabe von Gutscheinen für Gastronomiebetriebe, die "Essen zum Mitnehmen" anbieten. Die Wohnungslosenhilfe der Stadt Mannheim ist für die Wohnungslosen weiterhin Ansprechpartner und kümmert sich um deren Belange. RNZ