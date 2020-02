Kritik an der Obrigkeit

Ernst Neger mit Humba-Humba-Tätärä, Margit Sponheimer mit dem Karnevalshit "Am Rosenmontag bin ich geboren" und der Bajazz mit der Laterne – sowie sein Gegenspieler Till mit dem Spiegel. Bei jedem eingefleischten Fastnachter lassen diese Namen und Liedertitel das Herz höher schlagen.

Neben der Straßenfastnacht und den Fastnachtsumzügen existiert in Deutschland traditionell die Saalfastnacht. Kommt die Straßenfastnacht historisch eher aus dem Mittelalter, so ist die Saalfastnacht, wo die Narren und Närrinnen neben allerlei Kokolores auch politisch und gesellschaftlich Respektloses amüsiert, erst in der napoleonischen Zeit im Rheinland entstanden. Der Versuch der französischen Besatzer, den Karneval als Ausdruck des politischen Volksempfindens zu verbieten, hat die Mitglieder der Narrenzünfte von der Straße in geschlossene Räume verdrängt. Hier konnte man ungestraft über die ungeliebte Obrigkeit herziehen.

In unsere Zeit gekommen ist die Saalfastnacht vor allem mit Hilfe der Fernsehübertragung. Während in fast allen größeren Orten und Städten Deutschlands die Karnevalsvereine ihre Prunksitzungen in lokalen Sälen abhalten, kam die Sitzung der drei großen Mainzer Karnevalsvereine 1955 erstmals mit dem SWF in die Wohnzimmer. 1964 erreichte die Mainzer Prunksitzung eine der höchsten je gemessenen Sehbeteiligungen von 89 Prozent. Nur die legendären Durbridge-Krimi-Mehrteiler und Fußball-WM-Endspiele dringen in solche Bereiche vor. Ab 1973 bis heute wird die Mainzer Prunksitzung im Wechsel von ARD und ZDF ausgestrahlt. Aus der Saalfastnacht war plötzlich die Fernsehfastnacht geworden.

Und an diesem Punkt endet die Frage nach den Kosten. Denn für die diesjährige Fernsehveranstaltung am 21. Februar gab es keine Eintrittskarten im Vorfeld, wie man bei MCC und MCV erklärt. Die Karten haben keine Preise mehr, weil sie nicht verkauft werden. Tickets für die Generalprobe im Kurfürstlichen Mainzer Schloss zwei Tage zuvor waren zu 40 Euro zu haben, wenn man schnell genug war. Bei 840 Besuchern macht das 33.600 Euro an Einnahmen für den Veranstalter.

Ob Fernsehgelder bezahlt werden müssen oder ob der Sender umgekehrt an die Vereine Geld ausschüttet, wie hoch die Miete für den Saal ausfällt, bleibt im Dunkeln. Ebenfalls nur Schätzungen kursieren über die Höhe der Kosten, die auf Prinzenpaare oder das Kölner Dreigestirn während ihrer kurzen Regierungszeit zukommen.

Mehrer Tausende Euro werden in kleineren Orten fällig, in den Hochburgen der "Fünften Jahreszeit" sind es eher fünfstellige Eurobeträge zwischen 20.000 und 60.000 Euro pro Person. Die Kostüme machen dabei einen großen Anteil aus, aber nicht den größten. Einladungen zu Festessen für Honoratioren oder auch die Druckkosten für Autogrammkarten gehen ebenfalls auf das Konto der Tollitäten.