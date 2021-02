Schriesheim-Altenbach. (hö) Was sagt eigentlich die Feuerwehr zur Standort-Diskussion, insbesondere zum Vorschlag der Freien Wähler, die Halle der Baufirma Bernd als Alternative zum Gerätehaus zu prüfen? Feuerwehrkommandant Oliver Scherer ist erst einmal diplomatisch: "Wir begrüßen es, wenn sich der Ortschaftsrat Gedanken macht und verschiedene Objekte in die Diskussion einbringt." Und er verstehe auch, wenn Räte frustriert sind, wenn die Wehr ständig mit Bedenken komme.

Im Fall von Bernd-Bau habe er sich das Gebäude Ende Juni mit dem Altenbacher Feuerwehrkommandanten Daniel Hermann und dessen Stellvertreterin Tanja Spiegelhalter nicht nur angeschaut, sondern auch vermessen. Grundlage für die Beurteilung waren die DIN-Norm 14092 für den Neubau von Feuerwehrhäusern und die Vorgaben der Unfallversicherung. Er sei zwar kein Architekt, "aber ich kann DIN-Normen lesen". Und demnach hielt keiner der vier Stellplätze hier diese Vorschriften ein. Es haperte stets an der Höhe, Breite und Tiefe – dabei würden, so Scherer, "die Feuerwehrfahrzeuge immer größer". Sein Urteil: "Allein bei diesen Kriterien scheidet diese Immobilie aus". Zudem gebe es, zumindest im Vergleich zum Gerätehaus, kaum mehr Lagerfläche, die Umkleide sei zu klein, es fehlten Schulungs- und Aufenthaltsraum, vor allem aber Parkplätze: Ideal wären 23, das Minimum wären zwölf. Außerdem könne der in diesem Bereich verdohlte Altenbach die Halle überfluten.

Nun legte Scherer bei seiner Analyse die Maßgaben für einen Neubau an, aber hier geht es ja um ein Bestandsgebäude. Er sagt: "Nach meiner Rechtsauffassung ist eine Umnutzung wie ein Neubau zu betrachten." Dass ein Bauingenieur zu einem anderen Ergebnis als er kommt, "kann ich mir nicht vorstellen". Das war auch beim Gebäude der ehemaligen Wäscherei Schmitt so, als der Gutachter über diesen Standort vernichtender urteilte, als es zuvor die Feuerwehr getan hatte.