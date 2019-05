Wenn man den Trend der Jahresniederschlagssumme in Millimetern (mm) seit 1947 betrachtet, lag Wilhelmsfeld im gesamten Zeitraum von fast 72 Jahren 33 Mal über der vorgesehenen Tendenz. Die steigt von etwas mehr als 1000 mm pro Jahr auf knapp 1200 an. Ganz nass war es beispielsweise 1965 mit 1641 mm, 1981 mit über 1600 mm oder 2002, als man rund 1536 mm feststellte. Ganz wenig regnete es 1949, 1959, 1963 und 1971 - sogar noch weniger als im niederschlagsarmen vergangenen Jahr. Interessant: Auf wenig Niederschlag in Wilhelmsfeld fällt das Nass im Folgejahr deutlich höher aus. Das könnte auch 2019 so sein, wiewohl sich hier Gislinde Phieler zurückhält und keine Prognose abgeben will: "Das Wetter ist halt eine schwierige Person."