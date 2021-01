> Werner Braun (Freie Wähler) ist seit dem vergangenen September Bürgermeister des 1700-Seelen-Dorfes Spechbach. Der 47-Jährige trat die Nachfolge von Guntram Zimmermann (SPD) an, der nach 24 Jahren im Amt in den Ruhestand gewechselt war. Bei der Wahl im Juli hatte sich Braun überraschend gleich im ersten Wahlgang mit der absoluten Mehrheit von 52,11 Prozent gegen zwei Mitbewerber durchgesetzt. In der Kommunalpolitik war der Bauunternehmer kein Unbekannter. Braun saß seit 2009 für die Freien Wähler im Gemeinderat und war nach der Kommunalwahl im Jahr 2019 in die Position des Ersten Stellvertreters des Bürgermeisters aufgestiegen. Der Spechbacher ist in dem Dorf aufgewachsen, lernte bei der Firma Hans Grimmig in Heidelberg den Beruf des Straßenbauers und legte auch die Meisterprüfung ab. Danach übernahm er den Betrieb seines Vaters in Spechbach, den er bis heute führt. Mit vier Mitarbeitern ist das Unternehmen überwiegend im kommunalen Tief- und Straßenbau aktiv. Braun ist zudem Vorsitzender des örtlichen evangelischen Kirchengemeinderates und Mitglied der Bezirkssynode des Kirchenbezirkes Kraichgau. Auch in Vereinen ist er aktiv, etwa im Sportschützenverein, beim Fußballclub und im Gesangsverein. In der Freizeit geht er auch gerne mit seiner Frau Nicole spazieren. cm