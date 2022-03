> Das Sommertagsrätsel: "Ihr lieben Kinder, groß und klein, ratet mal, was könnt’ das sein: Es backt der Bäcker, das ist klar, eigentlich das ganze Jahr. Doch so wie heute am Sommertage, ist es besonders wichtig, ohne Frage. Es steckt an vielen Sommertagsstecken und wird nach dem Umzug bestimmt sehr gut schmecken" (Autorin: Petra Fetsch).

> Die Antwort: Diese gilt es zu finden und per E-Mail oder Post an das Kulturbüro der Stadt (t.fieger@weinheim.de) zu schicken. Teilnahmeberechtigt sind in erster Linie Kinder. Anzugeben sind das Lösungswort, der volle Name, das Alter und eine Postadresse. Kinder, die eine Weinheimer Schule oder Kindergarten besuchen, können die Lösung bei ihrer Klassenlehrerin oder im Kindergarten abgeben. Einsendeschluss ist Montag, 11. April. Es werden 20 Gewinner ausgelost und schriftlich benachrichtigt.

> Siegergruppen und Siegerwagen: Gutscheine für die schönsten Stecken erhielten die Pestalozzi-Grundschule, die Theodor-Heuss-Grundschule und die Friedrich-Grundschule. Für die schönsten Motivwagen wurden die Siedlergemeinschaft, die Weinheimer Blüten und die Jugendfeuerwehr ausgezeichnet. In der Kategorie des "tollsten Gesamterscheinungsbilds" sammelte das "Kindernest" die meisten Jurypunkte vor den Kindergärten "Sonne" und "Regenbogenland". keke