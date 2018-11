Zum ersten Adventswochenende laden 21 Stände des Weihnachtsmarktes 2018 auf dem Neuen Markt ein. Geöffnet ist am Freitag, 30. November, von 16 bis 21 Uhr, am Samstag, 1. Dezember, von 10 bis 21 Uhr und am Sonntag, 2. Dezember, von 11 bis 18 Uhr. Die offizielle Eröffnung mit Fanfarenzug Eberbach und Bürgermeister Peter Reichert ist freitags um 19 Uhr. Anschließend spielt Roland Beigel mit Ensemble Weihnachtsmusik. Samstags ist ab 11 Uhr das Kindermusical der Steige-Grundschule zu sehen, ab 12 Uhr spielt der Evangelische Posaunenchor zum Besuch des Christkinds mit zwei Engeln. Am Sonntag treten ab 12 Uhr die Jazz-Kids der Musikschule auf und ab 17 Uhr der Fanfarenzug. Der Nikolaus ist jeweils nachmittags am Samstag und Sonntag da, Björn Schmitt bietet Kutschfahrten an, und das Kinderkarussell dreht sich an allen drei Tagen. (fhs)