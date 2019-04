Die aktuellen Zahlen zur Wanderung

Im Vergleich zu anderen Stadtkreisen in Baden-Württemberg hat Heidelberg das höchste Bevölkerungswachstum: Die Einwohnerzahl ist seit 2011 um 8,2 Prozent gestiegen (Mannheim: 5,7 Prozent, Stuttgart: 7,1 Prozent, Pforzheim: 7,9 Prozent). Knapp 10.200 Menschen sind zwischen 2012 und Ende 2017 in die Stadt am Neckar gezogen. Auch sind mehr Menschen hier geboren als gestorben - die Differenz beträgt 1700.

Das Wanderungsaufkommen ist hoch: 36.000 Zu- und Wegzüge gab es 2017. Rein rechnerisch ist seit 2010 jeder zweite Heidelberger zugezogen.

Aus dem Inland zogen bis 2017 58.000 Menschen nach Heidelberg, 52.000 hingegen wieder weg. Aus anderen Ländern kamen 48.000 Leute, 35.900 verließen die Stadt.

32.700 Personen zogen aus dem Umland nach Heidelberg – bei 35.700 Wegzügen. Ein Großteil der Zuwanderer seit 2010 gehört zu Gruppe der 18 bis 29-Jährigen – Auszubildende, Studierende und Berufsanfänger.

Verluste gab es bei den 30- bis 44-Jährigen: 4600 Menschen dieser Altersgruppe zogen weg. Die meisten davon ins nähere Umland: 3800 blieben dabei im Rhein-Neckar-Kreis.

Die meisten Abwanderer gab es in Großstädte: 4300 Heidelberger zogen in Städte mit mehr als 500.000 Einwohnern.