Das Bild zeigt die Walldorfer Familie Klein mit Vater Ludwig und Mutter Alice vorne sowie den drei Kindern Gerdi, Kurt und Max (v.l.). Die Kinder konnten auf Drängen der Eltern rechtzeitig in die USA emigrieren, die Eltern wurden in Auschwitz ermordet. Zwei Stolpersteine in der Hauptstraße erinnern heute an die Eheleute. Das historische Familienfoto entstammt der Broschüre „Geschichte und Schicksal der Walldorfer Juden“ von Dieter Herrmann (erschienen 1985) und wird hier mit freundlicher Genehmigung des Autors wiedergegeben. Foto: Pfeifer/Repros: privat/RNZ