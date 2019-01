Auf 5 Fragen mit ... Markus Haas

Waldbrunns Bürgermeister freut sich über viele Freizeit- und Erholungsangebote seiner Gemeinde

In zwei, drei Sätzen: Was ist Waldbrunn für Sie? Was macht die Gemeinde aus?

Als Höhenluftkurort am Fuße des Katzenbuckels ist Waldbrunn schon etwas Besonderes. Zum einen ist es eine lebens- und liebenswerte Gemeinde, mit reichlichen Vereinsangeboten und engagierten Bürgerinnen und Bürgern. Zum anderen ist Waldbrunn auch durch die zahlreichen Sehenswürdigkeiten und Einrichtungen wie Katzenbuckel-Therme und Katzenbuckel-Turm Ausflugs- und Urlaubsziel für viele Gäste.

Wo liegen die Stärken Ihrer Gemeinde, was "kann" sie besonders gut?

Ehrenamtliches Engagement! Es gibt in Waldbrunn über 60 Vereine sowie sechs Feuerwehrabteilungen. Darüber hinaus gibt es in einzelnen Ortsteilen immer wieder Initiativen, um die Gemeinde bei verschiedenen Aufgaben zu unterstützen. So zuletzt beispielsweise bei der Sanierung der Kneippanlage in Schollbrunn oder der Erneuerung der Friedhofswege in Waldkatzenbach und Strümpfelbrunn. Darüber hinaus ist die Gemeinde in vielen Bereichen gut aufgestellt, die ärztliche Versorgung passt, es gibt mehrere Einkaufsmöglichkeiten, der "Waldbrunn-Express" ein Tür-zu-Tür-Service wurde eingerichtet, die Gewerbeansiedlung hat zugenommen…

Und wo muss man bei nüchterner und ehrlicher Betrachtung noch ein bisschen besser werden?

Im Bereich der Kinderbetreuung - wir haben bisher leider noch kein Ganztagesangebot in unseren Kindergärten und Schule. Wir arbeiten aber gerade sehr fest daran, dies zu ändern.

Wenn Sie einen (nur einen!) Wunsch für Ihre Gemeinde beim Land, Bund oder wem auch immer frei hätten: Was würden Sie sich wünschen?

Weniger Regelungswut! Damit beschäftigt man sich nur selbst. Nach EU-DGVO, Informationsfreiheitsgesetzt, usw. wäre wieder mehr Verständnis für die wirklichen Belange der Kommunen angebracht.

Blicken wir gemeinsam und ein bisschen hypothetisch in die Zukunft: Wie sieht Ihre Gemeinde in 50 Jahren aus?

Waldbrunn ist immer noch für alle Generationen eine lebens- und liebenswerte Gemeinde. Als "Smart Village" wird Waldbrunn durch Innovationen in verschiedenen Bereichen, wie Breitband, Verkehr, Industrie 4.0 usw. zwar näher an die Zentren heranrücken und das Leben der Bürgerinnen und Bürger wird insgesamt digitaler, aber Waldbrunn wird sich auch den ländlichen Charme, den Zusammenhalt, die Natur und die frische Luft erhalten.