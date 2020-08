> Das Universitätsklinikum Mannheim ist kein Landes-Universitätsklinikum, Trägerin ist die Stadt Mannheim. Somit liegt die Krankenversorgung in kommunaler Hand, und die Stadt muss die enormen Kosten für ein Krankenhaus der Maximalversorgung tragen. Das Land Baden-Württemberg ist am Uniklinikum Mannheim lediglich für die medizinische Ausbildung und universitäre Forschung zuständig. Die vier anderen baden-württembergischen Universitätskliniken in Heidelberg, Freiburg, Tübingen und Ulm werden komplett vom Land getragen.

> Die Medizinische Fakultät Mannheim ist eine von zwei unabhängigen Medizinfakultäten der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg. Sie wurde 1964 aus der Medizinischen Fakultät Heidelberg heraus als weitere auf die Lehre ausgerichtete Fakultät gegründet. Seit dem Jahr 2006 ist sie durch die Einrichtung einer Vorklinik – also des ersten Studienabschnitts der Arzt-Ausbildung – eine medizinische Vollfakultät. Gemeinsam mit dem Uniklinikum Mannheim bildet die Fakultät die Mannheimer Universitätsmedizin.