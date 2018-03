Hintergrund Ultimate Frisbee

Ultimate Frisbee - kurz: "Ultimate" - kommt ursprünglich aus den USA. Die Regeln erinnern an American Football und Basketball, angepasst an die fliegende Kunststoffscheibe. In Deutschland wird der Sport immer erfolgreicher - beim Frisbeesportverband spielen mehr als 150 Vereine. Die Scheibe muss ohne Körperkontakt durch Werfen in die Endzone befördert und dort gefangen werden. Mit der Scheibe in der Hand darf nicht gelaufen werden, erlaubt ist nur ein Sternschritt wie im Basketball. "Ultimate" ist einzigartig, denn es ist der einzige selbstregulierte Teamsport der Welt und wird immer ohne Schiedsrichter gespielt. Die wichtigste Regel nennt sich "Spirit of the Game" - englisch für "Geist des Spieles". Angelehnt an den Fair-Play-Gedanken wird davon ausgegangen, dass niemand absichtlich die Regeln bricht - schließlich geht es an erster Stelle um die Freude am Spiel. (luh)