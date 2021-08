Das war deutlich: Am Betzenberg unterlag die U17 der TSG Hoffenheim dem 1. FC Kaiserslautern mit 0:5 (0:2). Nach dem klaren Auftaktsieg gegen Darmstadt 98 vor einer Woche musste das B-Jugend-Bundesligateam nun den ersten Dämpfer hinnehmen. Am Ende fiel das Ergebnis zwar zu hoch und nicht dem Spielverlauf entsprechend aus, doch U17-Cheftrainer Stephan Lerch wollte gar nicht auf diesen oftmals herausgeholten Satz bei hohen Niederlagen zurückgreifen. "Das Spiel war sicherlich nicht so klar wie das Ergebnis, und bei uns war auch nicht alles schlecht, aber ein 0:5 kommt auch nicht einfach so zustande. Der FCK wollte heute einfach in allen Situationen einen Tick mehr als wir und war brutal effizient."

Die Tore für die jungen roten Teufel erzielten Oskar Prokopchuk, Luis Breitenbruch und Lucas Leibrock (61.). (red)