Seit 1980 gibt es in Deutschland das "Gesetz über die Änderung der Vornamen und die Feststellung der Geschlechtszugehörigkeit in besonderen Fällen" – kurz: das Transsexuellengesetz. Es ermöglicht transsexuellen Menschen, rechtlich in ihrer Geschlechtsidentität festgelegt zu werden. So können sie durch das Gesetz zum Beispiel ihren Vornamen ändern oder ihren Geschlechtseintrag im Geburtenregister anpassen lassen. Dafür gibt es die drei Möglichkeiten: weiblich, männlich oder divers. krs