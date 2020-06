Mit Mund- und Nasenschutz

Nach derzeit geltenden Hygienevorschriften könnte ein Theaterbesuch im Herbst folgendermaßen ablaufen: Die Kontaktdaten jedes Besuchers werden erhoben. Vor dem Betreten des Theaters muss man einen Mund-Nasen-Schutz aufsetzen. Ein Wegleitsystem dient der Einhaltung der Abstandsregelungen. Zusätzlich regelt ein "Boarding"-System den Einlass in die Zuschauerräume. Die Vorstellungen finden pausenlos statt und bewegen sich in einem überschaubaren zeitlichen Rahmen. Das Theater wird mehrere Garderoben, aber keine Gastronomie anbieten können. Nicht besucht werden dürfen Vorstellungen bei auftretenden Symptomen, erhöhter Temperatur oder vorherigem Kontakt zu mit SARS-Covid-19 infizierten Personen. (Planungsstand Juni 2020)

Werkstattgespräch

Noch vor der Sommerpause findet am 15. Juli, 16.30 Uhr, im Marguerre-Sall ein Werkstattgespräch zur Opernproduktion "Der Bajazzo" statt, in dem auch etwas über die derzeitige Arbeitssituation am Theater zu erfahren ist. Auch weitere Veranstaltungen sind im nächsten Monat geplant, darunter zum Beispiel die Kinderbaustelle Emmertsgrund am 22. und 23. 7 oder ein Theaterspaziergang am 28. und 29. 7. durch die Altstadt.

Stipendiaten musizieren

Das Philharmonische Orchester Heidelberg plant das jährliche Konzert mit den Stipendiaten der Jürgen-Ponto-Stiftung im Schwetzinger Rokokotheater für den 25. September. Unter der Leitung von Dietger Holm spielen Morgane Voisin (VIoline) Charlotte Stickel (Viola) und Philipp Schupelius (Cello) Werke der Mannheimer Schule.

Familien- und Kammerkonzert

Judith Raspe und Jeremy Heiß konzipieren das Familienkonzert am 18. Oktober, das sich Beethoven widmen soll. Gedacht ist es für Hörer ab vier Jahren. Prokofjew und Schostakowitsch stehen auf dem Programm des Kammerkonzerts mit Mitgliedern des Philharmonischen Orchesters am 8. November im Alten Saal des Theaters.

Weitere Pläne

Um flexibel auf die sich ändernde Corona-Situation reagieren zu können, wird das Theater die weiteren Premieren der Saison bei zwei weiteren Terminen vorstellen. Das Programm für die Monate Dezember bis Februar wird voraussichtlich Ende Oktober der Öffentlichkeit vorgestellt.