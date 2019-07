> Taylor-Barracks: Das Gelände liegt an der B 38 zwischen dem Stadtteil Vogelstang und einem Einkaufszentrum mit großen Einzelhandels- und Möbelgeschäften. Bis 2011 wurde die Fläche von der US Armee vor allem als Logistik- und Lagerfläche genutzt. Die von den Amerikanern genutzten großen Kasernengebäude stammen noch aus Zeiten der Deutschen Wehrmacht. Der neue Grünzug in der Mitte teilt das Gewerbegebiet in zwei Teile.

Im Osten befinden sich riesige Lagerhallen von Logistikunternehmen, darunter ein Paketzentrum der DHL. Im Westen entstehen kleinere Gewerbebauten. In einem alten Kasernengebäude laufen Umbaumaßnahmen zu einem Hotel und modernen Büroräumen für IT-Unternehmen. Nach Angaben der MWSP sind über 80 Prozent der Flächen vermarktet. Als Ziel werden 120 Betriebe mit 2000 Arbeitsplätzen genannt. (ger)