Stimmen zum Spiel

> Cristian Fiel, Trainer von Dynamo Dresden: "Ich habe die Mannschaft gewarnt, was auf sie in Sandhausen zukommt. Wer so spielt wie wir, darf nicht durch Punkte belohnt werden."

> Uwe Koschinat, SVS-Trainer: "In der ersten Halbzeit gibt es wenig zu kritisieren. Der einzige Wermutstropfen: Wir haben keine Tore gemacht."

> Tim Kister, Innenverteidiger: "So was wie vor dem 0:1 ist mir zum ersten Mal in meiner Karriere passiert. Aber wir sind ein Team. Die Jungs haben das wieder hingebogen."

> Georg Kletti, Sandhäuser Bürgermeister: "Hätten wir heute verloren, wäre es die größte Ungerechtigkeit gewesen, die ich mir vorstellen kann."

> Volker Piegsa, Geschäftsführer: "Das waren, auch durch die Niederlage von Magdeburg, Big Points. Im ganzen Verein herrscht Super-Stimmung."

> Alfred Hack, Sicherheits-Chef: "Alle Achtung, wir sind trotz der Rückschläge zurückgekommen." wob