Als die Studi-Liste in den Stadtrat zog

So viele Studenten in der Stadt - und doch kaum studentische Vertreter im Gemeinderat. Daran stören sich nicht nur die jungen Kandidaten der Listen, sondern schon ihre Vorgänger vor 25 Jahren: Bei der Gemeinderatswahl 1994 zog eine eigene Studi-Liste ins Rathaus ein. Sie wurde gegründet, weil die Studenten das Gefühl hatten, ihre Anliegen würden im Gemeinderat vernachlässigt - allen voran die Einführung eines Semestertickets.

Und tatsächlich hatte die Liste Erfolg: 3,8 Prozent der Stimmen konnte sie erzielen, genug für einen Sitz im Stadtrat. Der ging an Jutta Göttert, die jedoch nach drei Jahren nach Madagaskar ging, um ihre Diplomarbeit über Agroforstwirtschaft zu schreiben. Für sie rückte Christian Weiss in den Gemeinderat nach. Bei der Wahl 1999 trat die Studi-Liste nicht noch mal an, stattdessen ging sie in der Grün-Alternativen Liste auf. Weiss zog als deren Kandidat erneut ein und blieb bis 2010 Stadtrat (nach der Trennung von GAL und Grünen 2008 für die Grünen).