Der Strompreis je Kilowattstunde setzt sich für Verbraucher aus drei großen Blöcken zusammen: Gut die Hälfte fällt dabei für Steuern und Abgaben wie die EEG-Umlage oder die Mehrwertsteuer an. Nur weniger als ein Viertel des Preises entfällt auf die eigentliche Stromerzeugung. Den Rest machen die sogenannten Netzentgelte aus, die jeder Nutzer an den Netzbetreiber zahlen muss. Dabei gibt es regional Unterschiede. Im Jahr 2017 betrug das Netzentgelt für Haushaltskunden durchschnittlich rund ein Viertel der gut 29 Cent, die eine Kilowattstunde im Schnitt kostete. An den Renditen, die die Verteilnetze abwerfen, werde "schamlos verdient", kritisiert Aribert Peters vom Bund der Energieverbraucher.