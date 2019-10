Die Geschichte Heilbronns zeigt auch in den letzten beiden Jahrhunderten viele Fälle von vorausschauendem Straßenbau, unter anderem auch mit dem Ziel der Verkehrsentlastung der Innenstadt. Die heute kaum mehr wegzudenkende Neckartalstraße entstand in den 70er-Jahren aber erst nach heftigstem und langem Streit im Gemeinderat. Gleiches gilt für die Saarlandstraße: seit Jahrzehnten geplant, immer wieder umstritten, die Fertigstellung, zuletzt für 2012 angekündigt, wieder verschoben. Mit deren Ausbau könne man, so sagte Hajek, jederzeit beginnen, die Grundstücke seien gekauft, alle Pläne genehmigt, alle Gutachten lägen vor - und in der Schublade. (bfk)