Die Ergebnisse

> Die schnellste Frau auf dem 7,6 Kilometer langen DAK-Fitness-Trail war Gina Walter Bausch (BSG Merck/Triathlon Team DSW Darmstadt). Sie brauchte 37 Minuten und 52,1 Sekunden. Auf Platz zwei kam Carolin Spanier (engelhorn sports, 42:55,5), Dritte wurde die Starterin Frederike Stock aus Weinheim (44:28,4).

> Die flinkesten Herren auf der 7,6-Kilometer-Strecke waren Emil Leibrock (engelhorn sports-team, 35:25,4), Johannes Wingenfeld (Trail Team Morgenbachtal 35:59,0) und Johannes Müller aus der Kommune Windeck. Er schaffte eine Zeit von 37:39,4.

> Das "King of the Hill-Race" meisterte die Hirschberger Starterin Julia Böhm mit einer Zeit von einer Stunde, 16 Minuten und 45,8 Sekunden als schnellste Frau. Zweite wurde Kirsten Wiedik (TSG Wiesloch, 1:18:31,6), für Jutta Kammer vom LSV Ladenburg endete das Rennen auf Rang drei (1:27:22,6).

> "King of the Hill" darf sich bis zum siebten Trail Janosch Kowalczyk (Adidas Terrex) nennen. Er schaffte die Strecke in einer Stunde, vier Minuten und 41,9 Sekunden. Knapp dahinter kam Martin Schedler (Team Salomon, 1:04:50) ins Ziel. Philipp Wamser aus Züttlingen wurde Dritter (1:05:50,2). (RNZ)