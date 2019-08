Stimmen zum Spiel

> Mikayil Kabaca, Sportlicher Leiter des SV Sandhausen: "In der Halbzeit sah man in unserer Kabine enttäuschte Gesichter. Statt nur 2:1 - durch den ersten Fehler von Martin Fraisl, seit er bei uns ist - hätten wir auch 4:0 führen können."

> Christian Bandurski, Trainer des 1. FC Nürnberg: "In der ersten Halbzeit haben Einstellung und Disziplin gefehlt. So kann man in Sandhausen nicht auftreten."

> Uwe Koschinat, SVS-Trainer: "In der ersten Halbzeit hat die Mannschaft nahezu perfekt gespielt. Nach der Pause war es ein offener Schlagabtausch. Beim Tor und dem Videobeweis war es eine Achterbahn der Gefühle."

> Jürgen Machmeier, SVS-Präsident: "Nach Mönchengladbach haben wir auch Nürnberg an die Wand gespielt. Diese Mannschaft wird uns noch viel Spaß machen."

> Rolf Frey, Jugendleiter des SVS: "Die erste Halbzeit war überragend. Das Gegentor ein Schock. Das Team hat bis zum Schluss bravourös gekämpft."

> Philip Türpitz, Siegtorschütze: "Es ist schön, dass wir uns endlich für die Leistung belohnt haben. Uns fällt eine große Last von den Schultern." wob