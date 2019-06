> Lukas Authenrieth, Mittelfeldspieler des SV Rohrbach: "In der ersten Halbzeit waren wir ein bisschen ängstlich. In die zweite Halbzeit sind wir gut reingekommen. Ein Tor hätte uns gut getan. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, noch ein Jahr Kreisliga zu spielen."

> Oliver Mahrt, Spielertrainer des TSV Neckarbischofsheim: "Ich bin froh, dass wir die Relegation nicht spielen mussten. Ich steige lieber direkt auf - da verzichte ich gerne auf ein solches Spiel vor großer Kulisse. Es wäre schön gewesen, wenn es Rohrbach geschafft hätte."

> Nico Romig, Torwart des SV Rohrbach: "An einem guten Tag halte ich vielleicht den Ball zum 0:1. Aber wenn man so einen Fehler macht wie ich gegen Lützelsachsen, geht man nicht mit so viel Selbstbewusstsein ins Spiel rein. Nach dem dritten Tor war der Ofen aus. Das ist ärgerlich, sehr enttäuschend." (esc)