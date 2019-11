Das Städteranking von IW Consult ist unterteilt in die Bereiche „Niveau“, „Dynamik“ und „Zukunftsindex“. So werden, wenn es um das bisherige Niveau in einer Großstadt (von insgesamt 71) geht, 52 Indikatoren abgefragt, nur die 28 wichtigsten werden veröffentlicht (und unter denen gibt es noch einmal besonders wichtige). Beim Immobilienmarkt zeigt sich, dass Heidelberg weiterhin sehr teuer ist (Rang 17). Bei der Lebensqualität fällt Heidelberg von Platz 3 auf Platz 49 im Vergleich zum Vorjahr, weil relativ wenige Leute in die Stadt zugezogen sind; in Sachen Straftaten bleibt Heidelberg wie bisher im Mittelfeld, bei den Kita-Quoten liegt man bundesweit vorn. Beim Arbeitsmarkt bleibt die Platzierung fast gleich (Platz 35 statt 33). Einen regelrechten Absturz gab es bei der Schulabbrecherquote von nun 8,1 Prozent (Platz 52, 2018: 1,6 Prozent, Platz 2) – allerdings liegt hier eine Datenpanne zugrunde (siehe Artikel rechts). Für eine Großstadt gibt es in Heidelberg wenig jugendliche Arbeitslose oder Hartz-IV-Empfänger, aber dafür auch relativ wenige weibliche und ältere Arbeitnehmer. In der Wirtschaftsstruktur liegt Heidelberg auf einem guten 17. Platz (2018: 16. Platz), besonders positiv schlagen hier die „wissenschaftsintensiven Dienstleistungen“ zu Buche, die IW Consult besonders stark gewichtet.

Bei der Dynamik werden die Entwicklungen der 52 Niveau-Indikatoren über die letzten fünf Jahre bewertet: Hier fällt auf, dass Heidelberg schwach beim Wohnungsneubau ist (Platz 67) und dass die Kita-Quote der Unter-Dreijährigen kaum mehr zunimmt (Rang 65).

Beim Zukunftsindex mit seinen 13 Indikatoren bleibt fast alles beim Alten – hier ist Heidelberg von jeher gut positioniert: Die Akademikerquote ist hoch (Platz 7), es gibt sehr viele naturwissenschaftliche Forschungsinstitute (Platz 7) und viele Absolventen bei den Natur- und Lebenswissenschaften (Platz 10). Auch ist die Kultur- und Kreativwirtschaft stark – in diesem Gesamtbereich erreicht Heidelberg Platz 3. Einziges Manko: Bei der Breitbandversorgung („schnelles Internet“) kommt Heidelberg nur auf einen schwachen 60. Platz. (hö)