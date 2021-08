> Auch wenn das Stadthaus N 1 unter Denkmalschutz steht, ist ein Abriss nicht gänzlich unmöglich (die RNZ berichtete). Bis Planungen für eine Umnutzung des Gebäudes – in welcher Art auch immer – realisiert werden können, gehen aber wohl noch einige Jahre ins Land. Denn um den Paradeplatz wird kräftig gebaut. Derzeit wird das Postgebäude saniert, 2023 beginnt die Sparkasse Rhein-Neckar-Nord mit dem Abriss und dem Neubau in D 1. Eigentlich sollte in diesem Jahr noch der Spatenstich für die neue Stadtbibliothek in N 2 erfolgen, doch das Vorhaben muss verschoben werden, auch weil noch nicht klar ist, wann die Garage in N 2 abgerissen wird. Derzeit geht die Stadtverwaltung davon aus, dass die Bibliothek erst 2026 in den Neubau umziehen kann. (oka)