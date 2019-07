2,25 Millionen Spendenzusagen gibt es für den Providenzgarten

Die Finanzierung eines künftigen Providenzgartens steht auf sicheren Beinen. Nicht nur, dass der Gemeinderat bei seinen Etatberatungen im Dezember erstmals Geld für die Anpachtung der Fläche in den Haushalt eingestellt hatte. Noch entscheidender ist, dass der Vorsitzende des Providenzgarten-Freundeskreises, Klaus Hekking, 2,25 Millionen Euro an Spenden eingesammelt hat. Zwei Millionen sollen davon an die Stadt gegeben werden, um für zwei Jahrzehnte den Erbbauzins bezahlen zu können. Bisher ging man von einer Summe von 90.000 Euro pro Jahr (auf die Dauer von 99 Jahren) aus. Es sind nun wohl etwas weniger, wie Hekking berichtet - weil sich der Wert des Grundstücks, der sich nach der bebaubaren Fläche berechnet, etwas vermindert hat. Daher bliebe vielleicht auch etwas mehr Geld für die Neugestaltung des Areals. Bisher, so die Planung, hätten 225.000 Euro dafür bereitgestanden.

Langfristig wird wohl die Stadt die Pflege des Gärtchens übernehmen, das tagsüber geöffnet sein soll. In der Nacht soll die Anlage aber - mit Rücksicht auf die Anwohner - abgeschlossen werden. Zum Schlüsseldienst hat sich das benachbarte Café Schafheutle bereit erklärt. (hö)