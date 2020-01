Eine Frau auf einem Fahrrad mit Kinderanhänger fährt an Wohnhäusern der Heidelberger Bahnstadt vorbei. Das neue Stadtviertel ist zum größten Teil fertiggebaut. Foto: dpa

Das Unternehmen: Die S-Immobilien Heidelberg GmbH feiert 2020 ihr 25-jähriges Bestehen. Das Unternehmen wurde am 1. Januar 1995 als hundertprozentige Tochter der Sparkasse Heidelberg gegründet und hat seither 6600 Wohn- und Gewerbeobjekte im Gesamtwert von 1,62 Milliarden Euro verkauft. Beschäftigt werden 21 Mitarbeiter. Neben der Zentrale in der Universitätsstadt gibt es noch Büros in Wiesloch, Schwetzingen, Hockenheim und Neckargemünd. Die Sparkasse Heidelberg verfügt über 56 Filialen.

Die Tätigkeit: S-Immobilien ist nach eigenen Angaben Marktführer auf dem Heidelberger Immobilienmarkt. 2019 wurde mit einem Objektumsatz von 125 Millionen Euro und 354 vermittelten Immobilien ein neuer Rekord erzielt. Neben der klassischen Vermittlung von Immobilien ist die Sparkassen-Tochter auch bei der Konzeption und Vermarktung kommunaler Neubaugebiete und Stadtentwicklungsprojekte aktiv, gute Beispiele sind die Bahnstadt und der Heidelberg Innovation Park. Für die Zukunft plant das Unternehmen vor allem die digitalen Angebote wie Energieausweise oder Online-Bewertungen von Immobilien auszubauen.