> Die Sparkasse Heidelberg wurde vor 188 Jahren gegründet, Die moderne neue „Hauptstelle“ in der Kurfürsten-Anlage 10-12 eröffnete am 5. Dezember 1960. Der Neubau war nötig geworden, weil am Friedrich-Ebert-Platz, wo die Bank 1927 einen Neubau errichtet hatte, für die 180 Mitarbeiter zu wenig Platz war. Der Rohbau in der Kurfürsten-Anlage wurde damals in einer Rekordzeit von 140 Tagen errichtet, die 1000 Quadratmeter große Kassenhalle war damals richtungsweisend. Genauso wie ein Autoschalter, der in der Verbindung zwischen Poststraße und Kurfürsten-Anlage entstand. Damals wie heute hatte man die neuen Räume auf Zuwachs geplant: Die Bezirkssparkasse nutzte die Flächen im Neubau zunächst nicht komplett, das zweite und dritte Obergeschoss wurden vermietet. Zum letzten Mal aufwendig umgebaut wurde die Hauptstelle in der Kurfürsten-Anlage 2006. Damals erhielt das Haus sein heutiges Aussehen. (tt)