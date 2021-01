Die Sozialstation ist ein gemeinnütziger Verein, der sich in kirchlicher Trägerschaft befindet. Sie arbeitet seit 1978 im Auftrag der katholischen und evangelischen Kirchengemeinden im Gemeindeverband Hardheim-Höpfingen-Walldürn. Dort bietet sie Grund- und Behandlungspflege, Betreuung für einzelne Stunden sowie hauswirtschaftliche Dienstleistungen an. Über dieses Einzugsgebiet hinaus deckt die Sozialstation die Bereiche häusliche Kinderkrankenpflege, Menü-Service und Seniorentagespflege ab. Dabei kooperiert sie mit Ärzten, Therapeuten, dem medizinischen Dienst, den Krankenkassen und Kostenträgern, Wohlfahrtsverbänden, den Kommunen und Einrichtungen in der Altenhilfe. jam