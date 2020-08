> Kelten auf dem Berg: Die beiden Ringwälle rund um die Doppelkuppe des Heiligenbergs oberhalb Handschuhsheims zählen zu den größten keltischen Relikten im südlichen Mitteleuropa. So verteidigten die Kelten im fünften vorchristlichen Jahrhundert den Gipfel. Dort lag ihr etwa 50 Hektar umfassendes Siedlungsareal. Es handelte sich dabei also um eine stadtartige Großsiedlung, die politisches, kulturelles und wohl auch religiöses Zentrum des gesamten Umlandes gewesen sein muss. Da der karge Boden nur wenig Landwirtschaft erlaubte, waren die Bewohner auf die Erträge der Bauern im Neckartal angewiesen, wo die Kelten im 5. und 4. Jahrhundert vor Christus in weilerartigen Siedlungen oder Einzelgehöften die fruchtbaren Böden bestellten.

> HD Discovery Station: Die HD Discovery Station im Kurpfälzischen Museum, Hauptstraße 97, lädt Besucher auf eine interaktive Entdeckungsreise ein. Basierend auf wissenschaftlichen Fakten und mithilfe moderner Game- design-Technologie ermöglicht sie Erkundungstouren in die keltische und römische Lebenswelt am Neckar. ani