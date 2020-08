Die SLK Kliniken

Patienten, die derzeit – ob ambulant oder stationär – das Klinikum Gesundbrunnen aufsuchen, erleben Corona so: Sie stehen in einer sehr langen Warteschlange, die langsam aufrückt bis in den Bereich der früheren Notaufnahme. Hier steht ein Party-Tischchen und eine Mitarbeiterin läuft im Quadrat, um jedem Patienten zunächst ein Corona-Formular zum Ausfüllen vorzulegen. Die Kugelschreiber dafür werden in Plastikeimern gesammelt, um sie danach desinfizieren zu können. Am anderen Ende des Raumes sitzt eine weitere Mitarbeiterin, die die Formulare einsammelt und auf dem Weg zur richtigen Station weiterhilft.