Sina Erdrich

Sie hat die Traubenkrone nach Baden-Württemberg geholt: Die 24-jährige Winzertochter aus dem badischen Durbach ist 2021 zur 73. Deutschen Weinkönigin gewählt worden. Zuvor hatte sie ein Jahr als Badische Weinhoheit amtiert. Parallel engagiert sie sich im demokratischen Gemeinwesen: Erdrich sitzt seit 2019 als Parteilose im Durbacher Gemeinderat, sie ist dort das jüngste Ratsmitglied. 1997 in Gengenbach geboren, studiert Erdrich in Freiburg Bildungswissenschaft und hilft in einer Kita aus; im Herbst will sie den Master abschließen. Wie sie ihre Interessen Bildung, Politik und Wein künftig beruflich gewichtet, ist noch offen.