Die "Rundsche Essigfabrik" ist Teil der Heilbronner Industriegeschichte. Die Inhaberfamilie Mertz ist bis heute Mitglied der Gesellschaft der Stadt. Im Jahr 1811 beauftragte sie den aus Brandenburg zugezogenen jüdischen Arzt Louis Borchardt, sich um die Gesundheit der Arbeiterinnen zu kümmern. In ihrer Fabrik wurde damals auch mit Blei gearbeitet, und die Auswirkungen des – wie man heute weiß – hochgiftigen Metalls, blieben den Inhabern nicht verborgen. Borchardt wurde aufgrund dieses Auftrags zu einem Pionier der Erforschung der Bleivergiftung – und zum Erfinder der Atemschutzmaske, die er im Rahmen seiner Tätigkeit für die Arbeiterinnen entwickelte. Borchardt praktizierte bis Ende der 1790er-Jahre in Lehrensteinsfeld, da er sich als Jude nicht in Heilbronn ansiedeln durfte – das wurde ihm erst dann ermöglicht, nach dem er zum christlichen Glauben übergetreten war. (bfk)