In Sachen Schulsozialarbeit gilt Heidelberg seit Jahren als eine der führenden Kommunen im Land. 2002 wurde das niederschwellige Jugendhilfeangebot in allen Haupt- und Förderschulen eingeführt. Seitdem wird die Schulsozialarbeit schrittweise ausgebaut. Heute wird Schulsozialarbeit an allen Grund-, Gemeinschafts- und Realschulen, an Gymnasien, Sonderpädagogischen Beratungs- und Bildungszentren und in Form von Jugendsozialarbeit an beruflichen Schulen umgesetzt. Schulsozialarbeit ist als Teil der präventiven Jugendhilfe ein ganzheitliches, lebenslagenorientiertes Hilfsangebot in der Schule. Schulsozialarbeiter unterstützen Kinder und Jugendliche bei der Integration in Schule und soziales Umfeld und helfen ihnen durch sozialpädagogische Angebote, ihre schulischen Leistungen zu verbessern. Bei der Jugendsozialarbeit steht die Förderung der Selbstständigkeit sowie der Verantwortung für die persönliche Lebensplanung im Vordergrund. Die Stadt investiert für die Schulsozialarbeit jährlich rund 1,8 Millionen Euro, rund 400.000 Euro davon stammen aus Landeszuschüssen. Im aktuellen Schuljahr 2020/21 arbeiteten im Auftrag der Stadt 39 pädagogische Fachkräfte von sieben freien Jugendhilfeträgern an 33 Schulstandorten.