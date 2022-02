> Hans Pfitzner wurde 1869 in Moskau geboren, wuchs in Frankfurt auf und begann mit elf Jahren zu komponieren. Später arbeitete er in Berlin als Kapellmeister, 1917 wurde in München sein Hauptwerk, die Oper "Palestrina", uraufgeführt. Sein Musikstil ist schwer einzuordnen, Pfitzner vereint romantische und spätromantische Einflüsse, ist aber auch wegen einiger moderner Elemente durchaus sperrig. Aber seit "Palestrina" galt er als führender Vertreter eines betont deutschen und entschieden antimodernistischen Musikbegriffs. Der ganz große Durchbruch gelang ihm nie, gerade zur NS-Zeit stand er stets im Schatten von Richard Strauss. Pfitzner starb 1949 einsam und verbittert. Heute ist er weitgehend vergessen. hö