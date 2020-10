Beim Thema Schottergärten setzt die Stadt auf Anreize, obwohl diese Gärten unzulässig sind. Der Grund: Ein Vorgehen gegen die unerlaubten Gärten sei mit einem großen Aufwand an Bürokratie und mit rechtlichen Unklarheiten verbunden. Das sei mit dem vorhandenen Personalstand nicht zu vereinbaren, so die Verwaltung auf RNZ-Anfrage. Folglich setzt man auf gute Beispiele statt Abschreckung. In der Etzwiesenstraße zahle die Eigentümerfamilie Leitwein die Gartenbauarbeiten selbst. Die Familie sei nun motiviert, weitere Gärten als Blühwiesen anzulegen. Der überschaubare Finanz-Beitrag der Stadt zahle sich in Form eines "Schaugartens" aus. Das Geld stammt aus Klimaschutzmitteln. web