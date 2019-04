Hoch zufrieden zeigten sich SAP-Chef Bill McDermott und Finanzvorstand Luka Mucic am Mittwoch bei der Vorlage der Zahlen für das erste Quartal: "Wir könnten nicht stolzer sein", erklärte der Vorstandsvorsitzende. Die Umsätze legten - getrieben durch das stark wachsende Geschäft mit der Cloud, also Mietsoftware aus dem Internet - um 16 Prozent auf 6,1 Milliarden Euro zu. Für das Gesamtjahr hob der Konzern den Ausblick für das Betriebsergebnis an. Bis 2023 versprach McDermott den Aktionären, die Profitabilität von SAP kontinuierlich zu steigern. Dazu dürfte die derzeit laufende Restrukturierung beitragen, die ab 2020 jährlich 750 bis 850 Millionen Euro einsparen soll.

Allerdings haben die Kosten für diesen Personalumbau den Softwarekonzern zum ersten Mal seit langem in einem Quartal ins Minus gedrückt. Finanzchef Mucic veranschlagte für den Umbau im ersten Quartal 886 Millionen Euro. Mehr Kosten dürften dadurch seiner Ansicht nach in diesem Geschäftsjahr nicht mehr entstehen. Auf das Gesamtjahr werde SAP schwarze Zahlen schreiben, versicherte er. An der Börse kamen die Zahlen gut an: Die Aktie des wertvollsten deutschen Dax-Konzerns stieg um rund 12,6 Prozent auf ein Rekordhoch von gut 114 Euro.

Unterstützung erhielt das SAP-Management von einem bekannten US-Investor, dem aktivistischen Hedgefonds Elliott, der nach eigenen Angaben mit 1,2 Milliarden Euro an SAP beteiligt ist: SAP setze sich die richtigen Ziele, erklärte er. (kla)