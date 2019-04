SAP ist Europas größter Software-Konzern und das wertvollste Unternehmen im Dax. Tätigkeitsschwerpunkt ist die Entwicklung von Software zur Abwicklung sämtlicher Geschäftsprozesse eines Unternehmens wie Buchführung, Controlling, Vertrieb, Einkauf, Lagerhaltung und Personalwesen. Inzwischen bietet SAP auch eigene Datenbanklösungen an wie HANA. Zuletzt hatte der Konzern mit Sitz in Walldorf rund 96.000 Beschäftigte, in Walldorf und der Region waren es etwa 15.000. 2018 erwirtschaftete SAP einen Umsatz von 24,71 Milliarden Euro und einen Gewinn von 4,09 Milliarden Euro.