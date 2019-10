Wegen des nahenden Super-Taifuns "Hagibis" sind aus Sicherheitsgründen erstmals in der 32-jährigen Geschichte der Rugby-WM Spiele abgesagt worden.

Betroffen sind die Gruppenpartien zwischen England und Frankreich in Yokohama sowie zwischen Neuseeland und Italien in Toyota, die beide für Samstag angesetzt waren. Vier weitere Begegnungen am Sonntag stehen unter Beobachtung, weitere Absagen sind nicht ausgeschlossen. Die abgesagten Spiele werden 0:0 gewertet, beide Mannschaften erhalten zwei Punkte.

Leidtragender ist Italien, das durch die kampflose Punkteteilung ausgeschieden ist. Der nationale Wetterdienst JMA bewertet Hagibis mit der höchsten Gefahrenstufe. (dpa)